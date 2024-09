Chile buscará salir de los últimos puesto de la tabla ante Bolivia

Ambas selecciones busca alejarse de los últimos puestos y alcanzar el repechaje

Chile enfrentará un duelo crucial ante Bolivia para subir posiciones en la tabla general de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Ricardo Gareca se encuentra en la novena posición de las clasificatorias con 6 unidades, tras salir victoriosos en un partido, empatar 2 y caer en 4 oportunidades. Al frente tendrá a una selección boliviana, ubicada en el octavo lugar con 6 puntos, luego de ganar 2 partidos y perder 5.

La selección chilena llega a este encuentro luego de perder por goleada ante Argentina como visitante en el Estadio Más Monumental, por un marcador de 3 a 0. La derrota genero muchas críticas y desconfianza que recayeron sobre la figura de su entrenador Ricardo Gareca, quien asumió el mando de la ‘Roja’ previo a la Copa América. Además de ello, la escuadra nacional no marca en partidos oficiales desde el 2023, en la victoria por 2 a 0 ante Perú.

Por su parte, Bolivia llega con ánimo inmejorable tras golear 4-0 a Venezuela en su último partido disputado en el Estadio El Alto, a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Con ese resultado, el conjunto del altiplano supero en la tabla a Chile; sin embargo para este encuentro no podrá contar con la ventaja de su localía y su altura, principalmente. Los dirigidos por Óscar Villegas sólo ganaron 2 partidos en Eliminatorias contra Perú y Venezuela, ambos en la altura.

¿Qué dijo Gareca tras la derrota de Chile?

Tras la derrota ante Argentina, el ‘Tigre’ Gareca destacó que el problema que Chile vive no es reciente y que ya van dos Mundiales que se pierden. “Argentina está muy bien en todo aspecto. Es muy difícil enfrentarla. Estadísticamente asusta por la eficacia que tiene, por cómo están anímicamente. El problema que vive Chile no es de ahora… hace dos Mundiales que no va. Mientras matemáticamente haya chances, no voy a perder la fe de clasificar”, apuntó Gareca.

