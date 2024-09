André Carrillo es oficializado como nuevo ‘jale’ del Corinthians

Ya es del ‘timao’. André Carrillo fue presentado oficialmente por el club brasileño Corinthians, de la Serie A del Brasileirão. A traves de sus redes sociales, el ‘Timao’ hizo oficial la contratación del atacante peruano de 33 años, procedente del Al-Qadsiah FC, del fútbol árabe.

La ‘Culebra’ llegó en calidad de jugador libre, luego de desligarse de su último club, y firmó por una temporada, hasta julio del 2025. “¡André Carrillo está en el equipo del pueblo! ¡El delantero peruano llega al Coringão hasta el 31 de julio de 2025!”, indicó el ‘Timao’ en sus redes sociales. Carrillo se une al delantero holandés Memphis Depay como uno de los fichajes del extranjero para la nueva temporada del Coringão.

El ex Benfica y Sporting de Lisboa confesó que no habló con Paolo Guerrero, quien anotó el gol que le brindo su primer y único Mundial de Clubes ante el Chelsea. “No hablamos ahora, hablamos en el pasado y pudo hablarme de la hinchada del club”. Además, habló sobre las expectativas puestas en su fichaje por parte de la ‘torcida’. “La expectativa es grande. Todo el mundo conoce a los fans de Corinthians y saben que cantan 90 minutos y que tienen mucha pasión por el club y con un gran entusiasmo de estar aquí”

El ex Alianza Lima reveló que previo a su fichaje habló con Ramón Díaz, actual DT del conjunto brasileño y que en el pasado compartió vestuario con la ‘Culebra’ durante su etapa en el Al Hilal, entre los años 2021 y 2023. “Sí, él me contactó para venir. Hablamos porque ya trabajamos juntos en Arabia, es un entrenador que me conoce bien”, indicó el jugador.

¿Cómo llega André Carrillo al Corinthians?

La ‘Culebra’ aterriza en Brasil luego de 5 años jugando en el futbol de Arabia Saudita. El peruano jugó 4 temporadas con el Al Hilal; sin embargo, luego del éxodo masivo de fichajes de jugadores de las principales ligas europeas, Carrillo firmó con el Al-Qadsiah FC, con el cual ascendió a primera división.