Jorge Fossati: “Ecuador tiene un gran presente”

Jorge Fossati habló previo al encuentro que disputará la selección peruana en Quito, ante Ecuador. El ‘Nono’ brindo declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que la selección peruana intentará mantener el nivel mostrado en el duelo ante Colombia.

El estratega uruguayo comentó su experiencia en el partido ante la selección cafetera, contra la cual no pudo estar desde el banquillo debido a un suspensión por parte de la Conmebol. “El otro día fue un suplicio (no estar en la banca), no porque no tuviera confianza en mis compañeros de trabajo, al contrario tengo toda la confianza del mundo en ellos, pero no poder estar ahí, aunque sea para alentar cerca, fue un suplicio”, explicó el ‘Nono’.

“Ante Colombia no me pareció mucho mejor que contra Chile y Canadá en la Copa América. Siempre tenemos que seguir sumando detalles. La idea es mejorar en cada partido. Superamos la primera prueba con muy buena nota, pero no la mayor. Con Ecuador trataremos de hacerlo mejor”, señaló el ex entrenador de Universitario de Deportes.

De igual forma, se refirió al rival que enfrentarán y aseguró que buscarán replicar todo lo bueno que hicieron en el partido ante Colombia. “Ecuador tiene un gran presente y, a pesar de contar con un técnico joven, él posee mucha experiencia. Sabíamos que estas dos fechas serían un comienzo muy complicado. Si el partido contra Colombia fue bueno, para mí fue muy bueno; en este encuentro intentaremos, como mínimo, mantener el mismo nivel”, expresó Jorge Fossati.

También puedes leer:

El ‘Nono’ recibe un homenaje

A su llegada a Quito, Jorge Fossati fue homenajeado por Liga Deportiva Universitaria (LDU) debido a su paso como entrenador en el equipo ecuatoriano en el 2003 y en el 2009.

Puedes leer: Kendrick Lamar anuncia su regreso como estrella del halftime show del Super Bowl LIX 2025