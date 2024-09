Colombia-Argentina: El duelo de la fecha

Argentina tendrá un partido difícil cuando le toque visitar a Colombia, en Barranquilla, por la octava jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La selección argentina llega como líder indiscutido con 18 puntos tras siete partidos, mientras que Colombia ocupa el tercer lugar con 13 puntos. Este encuentro es clave para ambas selecciones; la ‘albiceleste’ busca consolidar su dominio en las Eliminatorias, mientras que los ‘cafeteros’ buscan acercarse a los primeros puestos​.

El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 3:30 p.m. (hora peruana). El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta fecha luego de una contundente victoria ante Chile con un marcador de 3 a 0; y con una gran actuación del jugador de la Roma, Paulo Dybala.

Por su parte, Colombia rescató un empate en su visita a Lima, donde empató 1 a 1 con la selección peruana, quien se puso en ventaja en el marcador. Sin embargo, el conjunto ‘cafetero’ logró igualar el resultado tras un gol de cabeza de Luis Díaz a los 82 minutos.

¿Qué dijeron los DT previo al Colombia-Argentina?

El entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, confirmó que James Rodríguez arrancará como titular y consideró que el partido ante Perú no fue tan malo. “No creo que haya sido tan bajo el nivel de la selección en Lima. Hay un rival, hay que respetar a Perú, es una selección que va a seguir sumando. Habrá algunos cambios, no muchos. Ya dije que juega James”, sentenció el ex entrenador de Melgar.

Por su parte, Scaloni habló, entre otras cosas, sobre la ausencia de Messi en esta fecha doble, fruto de una lesión en la Copa América y sobre el horario del partido. “Es difícil que un equipo no dependa de Leo (Messi), es un futbolista único… El horario del martes no ayuda al espectáculo, pero es para los dos por igual. No vamos a cambiar nuestra manera de defender, pero hay que tener cuidado con la pelota parada de Colombia”, indicó el DT campeón del mundo.

