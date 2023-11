A 48 horas del anuncio del Carvallo, comienzan rumores sobre su sustituto.

Desde la interna de la institución de Universitario se ha dejado entrever que el sustituto de José Carvallo en la tendría que ser joven, con la idea que pueda consolidarse en el club varias temporadas..

Candidatos nacionales.

Inicialmente los candidatos que vienen sonando tienen nacionalidad peruana y pertenecen a un rival directo del elenco estudiantil.

Los primeros nombres que han comenzado a circular en medios de prensa para el puesto del equipo merengue serían Renato Solis y Alejandro Duarte, arqueros ambos de Sporting Cristal durante este 2023.

Universitario tiene puesta la mira al primero de los nombrados, tras sus buenas actuaciones en la ultima temporada. Solis acaba su contrato con los ‘Celestes’ a finales de este año.

Duarte, de 29 años, también es una posibilidad que la ‘U’ está analizando. Alterno en el equipo rimense en algunos partidos, y su pasado en San Martín avalan que se trata de un portero de grandes condiciones.

Opción extranjera.

También se ha mencionado el nombre de Ignacio Barrios. El guardameta uruguayo que se cuadró bajo los tres palos de ADT, también ha sido seguido, no solo por Universitario, sino por otros equipos de la capital.

Lo que puede jugar en contra de Nacho Barrios, es que ocuparía plaza extranjera, y esto haría pensarlo dos veces a la dirigencia crema. Lo ideal es que la “U” utilice los cupos de jugadores foráneos para jugadores de campo.

Carvallo anunció que no continuará en Universitario el último miércoles.

José Carvallo, en medio de las celebraciones por el campeonato, sorprendió a la hinchada crema al anunciar que no continuará en Universitario de Deportes.

El portero declaró conmovido que había jugado su último clásico. “Que la ‘U’ lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”

