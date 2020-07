Astudillo: “Muni se puede ir al descenso”

Presidente de la Comisión de Transferencia cuenta lo que sucede en el cuadro edil

“Si la FPF les devuelve los 675 mil soles a Edificaciones Inmobiliarias quienes pagaron la garantia, y no hay quien asuma eso el club puede ser sancionado con la perdida de la categoría”

“Nosotros cumplimos con nuestro trabajo haciendo las observaciones necesarias”

“El 2 de Julio enviamos una carta al primer vicepresidente Jose Cordova representante legal del CDM, adjuntando copia del contrato final y a partir de esa fecha es responsabilidad de la actual directiva”

Hasta el dia de hoy no han terminado de elaborar el balance general al 31 de diciembre del 2019, es una irresponsabilidad del tesorero actual.

FERNANDO JIMENEZ

1.- ¿En qué situación está el Muni?

Es preocupante. Ya que Edificaciones Inmobiliarias, a través de su subsidiaria Franja Edil ya no desean ayudar al club. Y esto es porque los directivos actuales no quieren firmar el contrato, según manifestación del Sr. Cristhian Herrera.

2.- ¿Usted es el presidente de la Comisión de Transferencia?

Sí, fui nombrado en asamblea extraordinaria de socios realizado el 3 de marzo del 2020, junto a Aldo Olcese, Eliana Alegría, Iván Ugaz y Martín Ojeda.

3.- ¿Y a partir de esa fecha qué hicieron?

El 23 de mayo la empresa Edificaciones Inmobiliaria nos envió el primer proyecto de contrato, hicimos las observaciones correspondientes y le enviamos al Sr. Cristhian Herrera, tuvimos la primera reunión el 17 de junio como había punto pendientes quedamos en realizar una segunda reunión para ello el día 21 de junio nos hicieron llegar el segundo contrato, del día 30 de junio tuvimos la reunión final.

4.- ¿A qué acuerdos llegaron?

La inversión realizada con la empresa sera sin devolución, recuperarán su inversion cuando tengan utilidades donde tendrá participación el club.

5.- ¿Es verdad que les tienen que pagar por administrar el club?

El cobro por administrar el club será canjeado por sponsorías de la Franja Edil subsidiaria de edificaciones inmobiliaria. El tiempo del contrato es por 12 años. Se inicia el 3 de marzo del 2020 y finaliza el 2 de marzo del 2032.

6.- ¿Ustedes estarán pendientes de cómo manejarán Municipal?

Al sexto año habrá una revisión del contrato, si Franja Edil decide disolver el contrato tendrán que dejar pagado el total de la deuda, y si insisten en rescindir tendrán que pagar el doble de la deuda hasta esa fecha.

7.- ¿En qué se comprometen ellos?

En presentar balances semestrales a los socios del club, ademas realizarán una auditoria de gestión de los ejercicios del 2015 al 2019.

8.- ¿Y cómo queda Municipal institucionalmente?

Continuará con su rol institucional junto a los socios

9.- ¿Y por qué cree que se han desanimado a seguir los de Edificaciones Inmobiliarias?

El Estatuto dice que toda documentación para llevar a Escritura Pública debe tener la firma del presidente y secretario, pero lamentablemente los directivos no se ponen de acuerdo. Me parece que no están trabajando unidos.

10.- ¿Y el señor Borda?

Él es el segundo vicepresidente. El solo responde a nivel fútbol ante la FPF, no institucionalmente.

11.- ¿Pepe Córdova puede firmar esos documentos estando sancionado?

Ante la FPF no, pero institucionalmente sí. Por ejemplo, él puede llamar a elecciones, a asambleas, a reunión de directorio. Puede proyectar otros deportes que no sea fútbol.

12.- ¿Cree que haya alguna razón por la cual no quieren firmar el contrato?

Deben tener sus razones. Yo me limito a dejar en constancia que hemos trabajado en la tarea asignada. Quiero dejar en claro, que este impasse no es culpa de la Comisión de Transferencia para que haya ocurrido esto.

13.- ¿Cómo llega Edificaciones Inmobiliarias a ofrecer su apoyo?

Años anteriores fueron sponsor del CDM y finalmente la directiva actual lo han traído.

14.- ¿Y cómo está el club actualmente?

La directiva que entró el 2015 con el señor Oscar Vega y después con Reggiardo nos han dejado en quiebra, Por eso que se ha llegado al extremo de concesionar el club. Optaron por lo más fácil. Pero si ellos ya no podían manejar el club hubiesen llamado a elecciones anticipadas porque había socios que deseaban participar y levantar al club.

15.- ¿Y por qué ahora no dejan trabajar a Edificaciones Inmobiliarias?

Eso es lo que me resulta extraño. Sí, ellos los trajeron aprobaron en reunión de directiva y su comportamiento es incomprensible.

16.- ¿El señor Vega rindió balance?

Sí, pero con saldo negativo. No le puedo decir la cifra, pero es algo significativo. Por eso hemos acordado con Edificaciones para que hagan una auditoria a partir del año 2015 al 2019, eso consta en el contrato.

17.- ¿Y la directiva actual ha rendido el balance 2019?

No. Y eso se llama irresponsabilidad hasta el día de hoy no termina la elaboración del balance general. Este acto es responsabilidad del tesorero actual de la directiva.

18.- ¿No será que se han demorado por la pandemia

El cierre del ejercicio fue el 31 de diciembre 2019, por lo tanto han tenido el tiempo suficiente para su elaboración como toda institución responsable tomando en consideración que la pandemia empezó la segunda quincena de marzo.

19.- Pero ustedes, los de la Comisión de Transferencia, están de acuerdo que Edificaciones Inmobiliarias siga apoyando

Claro, sí para eso hemos trabajado y revisando el contrato es mas tenemos que respetar el acuerdo de socios de en asamblea del 03 de marzo del 2020.

20.- ¿Por qué concepto abonó Edificaciones 675 mil soles a la FPF?

Es una garantía que solicitaba la FPF para participar en el presente campeonato. Si la FPF les devuelve el dinero a la empresa inmobiliaria y no hay quien deposite esa garantía hay una posibilidad de perder la categoría.