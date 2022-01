¡ATENCIÓN RIMENSE! No habrá ‘Tarde Celeste’ este año

Oscar Moral, gerente de Marketing de Sporting Cristal, confirmó que este año no se realizará la tradicional ‘Tarde Celeste’.

Se confirmó la noticia que los hinchas ‘cerveceros’ no querían escuchar ni leer; Oscar Moral, gerente de marketing de Sporting Cristal, anunció que este año no realizaran la esperada ‘Tarde Celeste’ debido a las complicaciones sanitarias que ha venido pasando la ‘Máquina Celeste’.

El trabajador de Cristal confirmó que no habrá ‘Tarde Celeste’: “Este 2022 no vamos a hacer una ‘Tarde Celeste’ propiamente dicho con un partido amistoso porque somos muy respetuosos con las disposiciones del estado pero también viendo el hecho de cuidar a nuestros hinchas y al equipo estando ya a pocos días del debut en la Liga 1, por eso no vamos a hacer una ‘Tarde Celeste’. Comprendemos al hincha que sabemos que quiere ir al estadio”.

El gerente de marketing del elenco ‘celeste’ anunció que en el primer partido de local de Cristal habrán novedades para el hincha: “En el primer partido de local vamos a hacer la previa del hincha celeste. Vamos a tener experiencias para el hincha, no queremos que sienta que lo hemos olvidado, todo lo contrario. Vamos a ofrecer unas activaciones que los va a dejar contentos y va a cubrir sus expectativas, además verán mejoras en el estadio”, declaró en Radio Ovación.

Para finalizar, Oscar Moral mencionó que entienden la molestia de los hinchas: “Entendemos que el hincha tenga molestias porque quiere estar en el estadio y ver a los jugadores. Nosotros hemos tenido un 2022 muy complicado en el club; tuvimos un grupo importante de jugadores y colaboradores contagiados, nunca tuvimos tantos casos como a inicios de este 2022. Entonces vamos a cuidarnos y a cuidar a los hinchas”, finalizó.