Julinho: “Sporting Cristal es mi casa y para mí es el cielo”

Julinho, ex futbolista e icónico de Sporting Cristal, habló sobre su pasado en el cuadro celeste y resaltó que tuvo bastantes ofertas en el extranjero

Julinho, ex futbolista e icónico de Sporting Cristal, habló sobre su pasado en el cuadro celeste y resaltó que tuvo bastantes ofertas en el extranjero pero siempre prefirió ser “Rímense”.

La excelente campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores del año 1997, tuvo como figura al brasileño-peruano fue quien llevó a su equipo a la final en este certamen. Pero lamentablemente los “celestes” perdieron ante Cruzeiro y así convirtiéndose en subcampeón continental.

El ex futbolista mencionó que tuvo varias ofertas en el extranjero, especialmente el Racing Club de Avellaneda pero prefirió siempre quedarse en la tienda celeste: “Racing me lanzó una propuesta. Boca Junior, Gremio y en Austria también me querían. Tenía 31 años, pero preferí quedarme en Cristal por amor a la celeste. Fue una de las mejores decisiones de mi vida”, mencionó en una entrevista en el portal ‘Extremo Celeste’.

Finalizó su entrevista resaltando que Sporting Cristal es el club que quiere bastante y se siente leyenda: “Sporting Cristal es mi casa, para mí, es el cielo. Yo no necesito morirme porque ya estoy ahí. Soy como un avatar, porque mi cuerpo entero es celeste. Mi alma también lo es”, sentenció.