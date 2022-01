Santiago Ormeño: “Pienso anotar gol con la Selección”

Santiago Ormeño, delantero de la Selección Peruana, ayer llegó por la noche a Lima para incorporarse a los entrenamientos de la Blanquirroja

Santiago Ormeño, delantero de la Selección Peruana, ayer llegó por la noche a Lima para incorporarse a los entrenamientos de la Blanquirroja. Perú enfrentará a Colombia y Ecuador en está fecha doble de Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022.

Resaltó que está muy contento por ser convocado en está fecha doble de Clasificatorias: “Estoy muy contento de estar nuevamente en la Selección. ¿Si me siento referente en el ataque sin la presencia de Paolo ni Farfán? Créanme que no, pero si no están Paolo ni Jefferson hay que tratar de dar lo mejor los que estamos en el grupo”, aseguró el mexicano-peruano.

El atacante ahora tiene solo en su cabeza anotar goles con la Selección Peruana: “Claro que pienso en anotar, no tengo otra cosa más en la cabeza. Quiero anotar para que la Selección sume los puntos que los necesitamos”.

Finalizó su entrevista que su ilusión es clasificar a la Copa del Mundo que se realizará este año en Qatar: “Ahorita estamos en zona de repechaje y luego de estas dos fechas esperamos ponernos en clasificación directa”.

La Selección Peruana en está fecha doble de Eliminatorias, enfrentará a Colombia en Barranquilla y a Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. Actualmente la “bicolor” está ubicado en el quinto puesto de la tabla de posiciones de estás Clasificatorias.