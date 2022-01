Hija de Pele: “Escribo para decirles que mi padre está bien”

Hija de Pelé, dio detalles en su redes sociales, la salud del histórico brasileño, tras ser internado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo

Hija de Pelé, Kely Nascimiento, dio detalles en su redes sociales, la salud del histórico brasileño, tras ser internado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo. El ex futbolista está internado para continuar con su tratamiento del cáncer de colon que padece desde el 2021.

La hija de Edson Arantes do Nascimiento, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que tranquilizó a los admiradores del astro brasileño que actualmente la pasa mal tras tener enfermedad.

“Ayer me bombardearon por WhatsApp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió”, comentó Kely en su red social.

Finalizó su post comentando que la leyenda brasileña siempre va al Hospital: “Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación”, ¡Gracias a todos por su preocupación!.

¿Qué decía el Boletín Médico del histórico brasileño?

“Edson Arantes do Nascimento estuvo internado en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para dar seguimiento al tratamiento del tumor de colon, que le fue diagnosticado en septiembre de 2021. El paciente recibió alta este jueves y están en condiciones clínicas estables”, decía el boletín médico.