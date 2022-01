Xavi: “Es un triunfo crucial, pero hay que seguir trabajando”

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, habló tras ganar 1-0 al Alavés por la fecha 22 de la Liga Santander

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, habló tras ganar 1-0 al Alavés por la fecha 22 de la Liga Santander. El estratega español asegura que está victoria sirve para seguir con confianza a cara los demás encuentros en Liga Española y la Europa League.

“El triunfo implica ganar confianza y seguir creyendo en lo que hacemos. Nos cuesta ganar porque generamos pocas ocasiones. El juego no ha sido brillante. Hay que hacer autocrítica. Hemos dominado y tenido la posesión, pero nos cuesta generar unos contra unos, nos cuesta saber cuándo hay que tener paciencia”, asegura el ex futbolista del Barcelona.

Asegura que este encuentro es muy crucial en la Liga Española: “Pero estamos en la lucha por los primeros puestos. Nos llevamos una victoria importantísima, sólo había ganado aquí el Real Madrid. Es un triunfo crucial para la confianza y para seguir trabajando”.

Resaltó que jugar en el Barca no es fácil: “Los jugadores también están en un estado de confianza bajo. Lo han celebrado. No es fácil jugar en el Barça, la camiseta aquí pesa 20 kilos más que en otro equipo. Hoy ha salido el sol a menos un grado. Lo dan los resultados. No estamos en la mejor situación del mundo ni de la historia del club. La victoria nos dará moral y confianza”.