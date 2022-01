Jordi Alba: “Vamos intentar ganar la Liga este año”

Jordi Alba, lateral izquierdo del FC Barcelona, habló tras ganar 1-0 al Alavés por la fecha 22 de la Liga Santander

Jordi Alba, lateral izquierdo del FC Barcelona, habló tras ganar 1-0 al Alavés por la fecha 22 de la Liga Santander. El español asegura que en último encuentro ante el Athletic Bilbao por Copa del Rey sufrió varias críticas por su rendimiento.

“La sensación es buena. Tenemos que generar más ocasiones. Hemos dominado pero hay que tener mucha más paciencia a la hora de generar y abrir espacios. Somos jugadores de calidad. La actitud ha sido magnífica después de una derrota muy jodida. Debemos sentenciar antes los partidos porque es un sufrimiento llegar así hasta el final. Nos da confianza”, aseguró el jugador del Barca.

Sobre las criticas que recibe tras jugar cada encuentro con el cuadro azulgrana: “Me siento señalado muchos años. No es la primera vez que me pasa. Acepto todas las críticas. Es parte del circo que se genera. Cuando hay un mal partido siempre se señala a los que se tienen que señalar. No lo pasé mal por las críticas, sí por la eliminación. Lo tengo asumido. Si juego un buen partido no se habla de mí, si juego como el otro día se me va a matar. Estoy a tiro de todo el mundo. Es normal, lo acepto y lo tengo asumido”.

Finalizó su entrevista resaltando que quieren pelear la liga: “Vamos a intentar ganar la Liga este año. Están pinchando los equipos de arriba. Está claro que está muy difícil, eso está claro, hay que ser realistas. Intentar quedar lo más arriba posible”.