Atlético Madrid visita al Celta por la liga española

El cuadro de Diego Simeone saldrá por los tres puntos ante los gallegos.

Atlético de Madrid visitará al Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos por la jornada 7 de La Liga, este jueves 26 de septiembre, a las 2:00 p.m. (hora peruana). El equipo de Simeone buscará escalar a la tercera posición y ponerse a seis del Barcelona, actual puntero. El encuentro será transmitido por ESPN y el servicio de streaming Disney+.

Los colchoneros vienen de disputar su primer partido en la UEFA Champions League, donde venció al Leipzig por 2-1 y empatar con Rayo Vallecano el fin de semana. Aunque el equipo madrileño no ha perdido en la temporada, aún no ha encontrado una regularidad en su rendimiento, con resultados que varían entre actuaciones sobresalientes y otras menos convincentes. Además, Diego Simeone no podrá contar con Pablo Barrios, César Azpilicueta, ni Thomas Lemar, aunque Rodrigo de Paul vuelve a la convocatoria.

Lee también:

Por su parte, los gallegos mostraron un fuerte desempeño en casa, permaneciendo invicto en su estadio esta temporada. A pesar de haber perdido tres de sus últimos cuatro encuentros, los célticos tienen victorias importantes como local, ganando 2-1 al Deportivo Alavés y superando a Valencia y Real Valladolid. Sin embargo, los celestes tendrán algunas bajas relevantes, como Óscar Mingueza y Luca de la Torre, pero celebrarán los 500 partidos de Iago Aspas con la camiseta del Celta.

La última vez que Atlético de Madrid y Celta de Vigo se enfrentaron, los rojiblancos vencieron 1-0. En la próxima fecha, el Celta recibirá al Girona en el Estadio Abanca Balaídos, el domingo 29 de septiembre, a las 7:00 a.m. De igual forma, el mismo día, Atlético Madrid se enfrentará al Real Madrid en el Estadio Cívitas Metropolitano, a las 2:00 p.m. El clásico de Madrid se acerca.

Descubre más: Raphael Varane anuncia su retirada a los 31 años