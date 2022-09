Ávila sobre Mosquera: “No te baja el dedo por uno o dos partidos, te respalda y trabaja mucho contigo”

Irven Ávila, delantero de Sporting Cristal, elogió el trabajo de Roberto Mosquera en la dirección técnica de la institución rimense

Irven Ávila, delantero de Sporting Cristal, elogió el trabajo de Roberto Mosquera en la dirección técnica de la institución rimense. El cuadro celeste vive un gran momento. Depende de sí mismo para llevarse el Torneo Clausura de la Liga 1 y disputar los play offs. La Mosca ganó 2 títulos nacionales como entrenador en Cristal, va por la tercera.

Consultado por Roberto Mosquera, Ávila solo tuvo palabras de elogios al DT: “Además del conocimiento que el ‘profe’ transmite está la confianza que te da. Eso a uno como futbolista te ayuda a rendir en tu mejor nivel. Roberto es un entrenador que sostiene a sus futbolistas. Incluso cuando las cosas demoran en salir, porque él sabe que estás trabajando bien y tarde o temprano se van a dar”.

CRISTAL EN BUSCA DE LA ESTRELLA 21.

En ese sentido, agregó que: “Incluso eso pasó hace poco que me pusieron a jugar de ‘9’ y los goles no estaban dándose con la continuidad que todos quisiéramos. Él no te baja el dedo por uno o dos partidos. Te respalda, conversa y trabaja mucho contigo para superar esos baches. Esos aspectos logran que el jugador se sienta respaldado y recupere rápido la seguridad”.

Cabe recalcar que Roberto Mosquera ya logró el título nacional con Sporting Cristal en dos oportunidades. En 2012 ante Real Garcilaso y en 2020 ante Universitario de Deportes.

CRISTAL DEPENDE DE SÍ MISMO.

Si bien Cristal es puntero absoluto del Clausura con 25 puntos, tiene perseguidores muy cercanos como Universitario, Melgar y Alianza Lima. Por ello, debe sumar la máxima cantidad de puntos posibles para disputar la definición del título nacional.