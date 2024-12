Ayacucho FC se refirió a la medida cautelar del Deportivo Binacional

Ayacucho FC manifestó su molestia ante las acciones tomadas por Deportivo Binacional y echó la culpa a la FPF por lo sucedido

Luego que el Deportivo Binacional haya logrado la medida cautelar para regresar a la primera división del fútbol peruano, el club de Ayacucho fue el primer equipo en referirse ante lo sucedido. Pero no fue de una buena manera, pues consideran una falta de respeto hacia los esfuerzos del club en su lucha por regresar a la Liga 1.

“el poder judicial no intervenga en la disputa deportiva. Ello puede apreciarse en el caso de Ayacucho FC, en el hecho que la decisión del juez no ha cambiado una coma, palabra o frase del contenido de las resoluciones 003-2023 y 004-2023 del Tribunal de Licencias. Simplemente ha corregido un abuso y arbitrariedad de la FPF al no ejecutarlas”, se lee en el comunicado.

Por tal motivo, el club de Ayacucho considera una sorpresa el regreso del Deportivo Binacional a la Liga 1: “que ordena que esas mismas resoluciones, basado en decisiones del TAS del año 2024 y nuevas resoluciones del Tribunal de Licencias, por orden del juez, se apliquen a la tabla del 2023 y le generen un derecho al club Binacional”.

Luego aseguraron que la situación se hubiera prevenido si la FPF hubiera tomado las acciones correctas: “ningún problema se habría generado si la Federación Peruana de Fútbol cumpliese con su propia reglamentación y ejecutara de manera oportuna, las decisiones de sus propios órganos de justicia«.

Finalmente, consideran el tema como un gran daño hacia el desarrollo del campeonato local y hacia su organización: “No hacerlo, como ha ocurrido en el caso de Ayacucho FC, daña gravemente el ‘ecosistema deportivo’ y convierte la comunidad deportiva en una organización de cualquier otro tipo”.