Baldessari a Mosquera: Discúlpate con tu gente, los hinchas no son idiotas

El exfutbolista de Sporting Cristal se refirió a los resultados que viene obteniendo el cuadro celeste.

El exfutbolista Horacio Baldessari mostró su descontento por el presente de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2022. La ‘Pepa’ no tuvo reparos de criticar al técnico ‘celeste’ Roberto Mosquera.

“Yo soy hincha de Sporting Cristal, pero somos siempre la misma cosa. Creo que Roberto, y te lo digo así de bobo, tienes que salir a disculparte con tu gente (…) Tiene su línea de trabajo, yo te quiero mucho, pero cambia… Nosotros te necesitamos. Pero a la gente no le digas que el equipo jugó bien… no ganamos, Roberto. Yo no creo que sea el motivo para que él salga (despedido), pero sí le pido que se disculpe y que cambie en las conferencias, porque la gente no es idiota, saben de fútbol, no es estúpida”.

Inició Baldessari en picante en su programa de Youtube

Y es que al también entrenador, no le convence las excusas que viene dando el estratega cervecero. “Me molesta enormemente que después de los partidos tengamos que decir ‘jugamos bien’, pero qué vamos a jugar bien si no ganamos nunca. ‘No, que tuvimos la pelota’, y puedes tener la pelota 90 minutos, pero si no haces los goles es imposible”, resaltó.