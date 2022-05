Baldessari: “Mosquera vende humo en conferencia de prensa”

El exfutbolista argentino levantó su voz y se refirió a los resultados que viene obteniendo el cuadro celeste.

El exfutbolista de Sporting Cristal, Horacio Baldessari mostró su descontento por el presente del cuadro rímense en Copa Libertadores. La ‘Pepa’ no tuvo reparos de criticar al técnico Roberto Mosquera.

“Ahora yo me corto las venas porque Roberto Mosquera va a ir a la conferencia y dirá ‘tuvimos un buen trato de pelota’. Está bien, propusiste pero gana porque sino me seguís mintiendo. Ahora la gente ve la conferencia de Roberto Mosquera y él vende humo. Lo quiero y lo respeto, pero cuando pasan estas cosas, la ‘bala no me entra’. Dejémonos de engañarnos”.

Comentó Baldessari en su programa de Youtube.

Al también entrenador, no le convence las excusas que viene dando el estratega cervecero. “Me molesta enormemente que después de los partidos tengamos que decir ‘jugamos bien’, pero qué vamos a jugar bien si no ganamos nunca. ‘No, que tuvimos la pelota’, y puedes tener la pelota 90 minutos, pero si no haces los goles es imposible”, resaltó.

Paolo Maldonado, uno de los panelistas y exjugador de Universitario de Deportes, salió en defensa del estratega nacional y manifestó que “Mosquera no juega”. La ‘Pepa’ insistió que “hay formas de perder”.