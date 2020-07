“Bale no se irá”

Agente del galés afirma que no dejará Real Madrid y cumplirá su contrato que vence en el 2022

En Real Madrid hay mucha felicidad por el título logrado, pero no todos están contentos. El técnico Zidane ya dejó en claro que no tendrá en sus planes a Gareth Bale.

Ante esto, el representante del galés se pronunció sobre el futuro del jugador, y dejó en claro que este respetará su contrato.

“Está feliz y con la intención de permanecer dos años más en el Madrid. Gareh no busca sobrevivir a Zidane, quien ha tenido mucho éxito y no hay odio, simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena bien todos los días”, dijo.

Como se sabe, los merengues se alistan para jugar Champions ante el City de Guardiola, y al parecer Bale no sería tomado en cuenta.