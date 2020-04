Bale se queda en el Madrid

Prensa de Inglaterra indica que la crisis económica impedirá a la ‘Casa Blanca’ hacer grandes jales y tendrán que contar con el galés

La fuerte crisis económica que trae consigo el COVID-19 tendrá por lo menos un

beneficiado, se trata de Gareth Bale, quien no cuenta mucho en Real Madrid, y ante los

posibles grandes jales que planea Florentino Pérez, su salida era inminente, sin

embargo, el Daily Mail de Inglaterra, informa que la ‘Casa Blanca’ ya no tendrá el

presupuesto para armar su equipo galáctico y tendrá que contar de emergencia con el

‘expreso galés’. A esto se suma la remodelación del Santiago Bernabéu, la cual costará

500 millones de euros.

A sus 30 años, Bale, quien el último verano estuvo a nada de irse a China, ya no es el

jugador que brilló con los merengues en sus primeras temporadas y las lesiones han sido

su gran inconveniente, aunque en Madrid confían que esta nueva oportunidad le dará el

impulso para volver a ser uno de los mejores del mundo.