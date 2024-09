Barcelona cae ante Osasuna y pierde su invicto en España

El equipo de Flick sigue arriba en la liga española. Barcelona perdió 4-2 contra Osasuna en su visita al Estadio El Sadar. El cuadro catalán perdió su invicto en Pamplona por La Liga. Sin embargo, la escuadra comandada por el alemán Hansi Flick sigue en la punta y es el único líder. Los Rojillos se fueron al descanso con una ventaja de 2-0 ante los Culés, que apenas generaron peligro. En el primer tiempo, los de Pamplona fueron superiores, abriendo el marcador con un cabezazo de Budimir en el minuto 18. Bryan Zaragoza destacó como asistente en el 1-0 y luego anotó el 2-0 con una espectacular definición ante Iñaki Peña. Las rotaciones de Hansi Flick no funcionaron, ya que dejó a Lamine Yamal y Raphinha en el banquillo desde el inicio.

En la segunda mitad, los Blaugranas intensificaron la presión y Pau Víctor encontró el camino al gol, aprovechando un error de Sergio Herrera para marcar el 2-1. Budimir; sin embargo, respondió rápidamente con un penalti, anotando el tercero para Osasuna. Luego Bretone anotó un golazo y puso el cuarto. En el tiempo añadido, Lamine Yamal sumó un tanto para el Barcelona, pero la remontada no llegó.

En la próxima fecha de La Liga, Osasuna enfrentará al Getafe en el Estadio Coliseum, el sábado 5 de octubre, a las 9:15 a.m. Por otro lado, el domingo 6 de octubre, Barcelona visitará al Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza, a las 9:15 a.m. No obstante, el equipo de Flick tendrá acción durante la semana por la segunda jornada de la Champions League, cuando reciba al Young Boys en el Estadio Olímpico de Montjuic, el martes 1 de octubre, a las 2:00 p.m.

Descubre más: Raphael Varane anuncia su retirada a los 31 años