Barcelona quedó eliminado de la Champions League tras perder ante Bayern

Histórico. Barcelona de Xavi Hernández fue derrotado por Bayern Múnich (0-3) y jugará la UEFA Europa League el próximo año.

Barcelona visitó Bayern Múnich en el Allianz Arena y cayó por 3-0 en la última jornada del Grupo E de la Champions League. Este resultado negativo lo dejó fuera de la competición y el próximo año disputará la Europa League.

Los bávaros fueron superiores de principio a fin y así lo demostraron en el terreno de juego con goles de Muller (34′), Sané (43′) y Musiala (62′).

Los azulgranas, casi no llevaron peligro al arco de Neuer y se quedaron en blanco en Alemania. De esta manera, los ‘culés’ quedaron fuera de los octavos de final de la UEFA Champions League luego de 21 años. Bayern Múnich sigue en carrera con Benfica de Portugal.

Xavi Hernández, aseguró que “hoy empieza una nueva etapa”.

“La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Bara donde se merece, se lo he dicho a los jugadores”, dijo el entrenador en declaraciones a Movistar+.

“La realidad nos dice que no hemos estado al nivel del Bayern, es una dura realidad pero es así. Hay que rebelarnos ante esta situación para volver a poner el barcelonismo donde se merece”, apuntó ya pensando en el futuro.

En todo momento, Xavi mostró un rostro visiblemente disgustado tras el partido. “Se tienen que hacer las cosas de otra manera, con más exigencia y más amor propio, son cosas que faltan y que exigiremos al grupo”, anunció.