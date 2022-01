Barcos, piensa retirarse en Alianza Lima: “Sí se da, voy a ser muy feliz”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló sobre su retiro profesional en el cuadro blanquiazul

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló sobre su retiro profesional en el cuadro blanquiazul. El argentino también comentó su presente en el club y feliz por la alegría de los hinchas íntimos.

“Yo siempre dije que quería retirarme en Liga de Quito por lo que fue mi historia, pero a veces no es como uno piensa o uno quiere. Hoy estoy abierto, Alianza es un club que me abrazó cuando yo lo necesité, por eso que si se llega a dar mi retiro acá, lo voy a hacer muy feliz”, comentó en entrevista para GOLPERU.

Pero no asegura que se quede en Alianza Lima hasta su retiro: “Capaz me dicen que me tengo que ir. Esperemos que pase este año y ver cuando me voy a retirar. Yo la verdad no siento que estoy para retirarme todavía”.

Barcos le da la bienvenida a Paolo Guerrero y asegura que es muy importante para la escuadra blanquiazul: “Sé que en el grupo es un líder y eso para nosotros es importante. Bienvenido, Alianza es su casa”.

El “Pirata” fue el jugador más referente de Alianza Lima en la temporada pasada y encima anotando el gol del campeonato 24. Donde derrotaron a Sporting Cristal por 1-0 en partidos de ida y vuelta. La estadísticas del argentino son 10 goles en 27 partidos como titular.