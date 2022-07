Barcos: “Si fuera por mí, mañana firmo contrato con Alianza Lima por dos años más”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló sobre sus deseos que quedarse un par de años más en la capital

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló sobre sus deseos que quedarse un par de años más en la capital. Además el futbolista argentino señaló que está muy feliz en el plantel blanquiazul.

“En Perú me han recibido muy bien desde el primer día. Si fuera por mí mañana firmo contrato por dos años más. Espero estar mucho tiempo en Perú. Mi familia y yo estamos muy contentos. No te puedo decir que me vaya a quedar en Perú porque uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana”, declaró el ‘Pirata’ para Toque Fino vía Instagram.

Por otro lado, el delantero de 38 años indicó qué se necesita para consolidarse en el fútbol profesional: “Hay que tener mucha disciplina. El fútbol tiene que ser una pasión y así es mucho más fácil de realizarlo. También, el profesionalismo es fundamental para tener una carrera larga, ya que muchos llegan, pero lo difícil es mantenerse. Vean hacia al futuro, el fútbol no tiene techo si se lo proponen. Tienen que tener un horizonte”.

Además espera que su marca personal funcione y genere bastante atracción al público: “Siempre tuve la idea de generar cosas, sentirme más cerca de la gente. Con la pandemia salieron los enlaces en vivo pospartido. He notado mucho cariño y mucho respeto de la gente. Esto me dio ganas de brindarle algo de mí mismo como una marca personal, como una prenda para que así todos tengan un pedazo del ‘Pirata’”.