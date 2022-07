Leguía: “En ningún momento quisieron renovarle a Gareca”

Germán Leguía, ex futbolista de la blanquirroja, habló sobre la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana

Germán Leguía, ex futbolista de la blanquirroja, habló sobre la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana. Además señaló que sacaron al ‘Tigre’ porque nunca quisieron renovarlo y afirma que es culpa de la administración de la FPF.

“No es que no se pusieron de acuerdo, sino que no quisieron renovarle porque si quieres arreglar con Ricardo, se hace en un día nomás. Después de todo lo que le ha dado Ricardo al fútbol peruano, no hay forma de tratarlo así”, consideró el exfutbolista del ‘Muni’ y la ‘U’ en la ‘Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Sobre la administración de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol: “Quiere tener un entrenador y manejarlo él, ya que con Oblitas y con Ricardo no podía hacer eso”.

Finalizó su entrevista señalando que espera a un DT extranjero para la blanquirroja: “Como amigo no le recomendaría agarrar la selección a ningún entrenador peruano. Ricardo le había agarrado la mano a muchos jugadores, los repotenció, eso es difícil. No tengo ningún nombre extranjero tampoco”.