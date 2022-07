Julio César Uribe: “Reynoso sería buena opción para la Selección”

Julio César Uribe, ex delantero de la Selección Peruana, habló sobre la salida de Ricardo Gareca como DT de la blanquirroja

“Es de lamento porque se puede haber hecho muy buenos trabajos en temas de resultados. Lo lógico era que continuase para sostener lo que se ha alcanzado y obviamente tratar de mejorarlo, para eso se necesita tiempo. Hemos estado en dos repechajes”, comentó Uribe en Radio Ovación.

El ‘Diamante’ señala que no es por el dinero que no ha renovado Gareca: “Son los dirigentes los que deciden la continuidad y particularmente no creo que el factor económico sea el punto neurálgico de este impedimento que Ricardo continúe, tiene que haber otros factores que desconocemos”.

Asegura que se puede dar una oportunidad a un DT nacional que entrene a la Selección Peruana: “En el Perú hay gente muy capacitada y con valores. Hay elementos peruanos que se identifican con lo expresado y ojalá se piense en el elemento nacional para, más que demostrar, ratificar que acá en el Perú estamos a la altura”.

Espera que Juan Reynoso sea el futuro DT: “Juan (Reynoso) sería una buena opción. Es un técnico serio, con valores. Ha sido jugador importante en la selección. Está en la misma línea, creo que con un poco más de experiencia, Roberto Mosquera. Es un técnico que tiene los términos bastante claros”.