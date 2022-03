Barcos sobre River: “Es el favorito de nuestro grupo”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló del grupo que integrarán los blanquiazules en la Copa Libertadores de América 2022

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló del grupo que integrarán los blanquiazules en la Copa Libertadores de América 2022. El argentino le tiró la presión al River Plate de Marcelo Gallardo, el cuadro de Carlos Bustos quiere competir de la mejor forma en esta nueva edición de la máxima competición de clubes a nivel sudamericano.

Barcos dijo lo siguiente: “El favorito es River, pero después depende de lo que nosotros propongamos dentro de la cancha. El primer objetivo es ganar y cortar la racha negativa que tiene el club. Hay que afrontar este lindo desafío y dejar en alto no solo el nombre de Alianza Lima, también el de Perú. Hay que mentalizarse que armando un grupo competitivo se puede ser protagonista”.

ALIANZA QUIERE HACER HISTORIA:

Además, reveló que: “Otro objetivo es clasificar a octavos de la Libertadores, pero si no se puede, por lo menos hay que entrar a la Copa Sudamericana. Tenemos que estar preparados para lo que venga y confiar en el trabajo. Después, al rival que venga lo tienes que enfrentar”.

En ese sentido, culminó diciendo que: “Cuestionar a Carlos no cabe ni a nosotros ni a nadie. Le dio al club un torneo casi milagroso en el 2021, trabajando con unión, y en cinco partidos estamos cuestionando al DT que nos sacó campeón después de lo que pasó en el 2020 (descenso). Me parece muy injusto. No hay que buscar culpables y sí soluciones”.