Aparicio: “Sabemos que no hay excusa para bajar el nivel”

Koichi Aparicio, defensa de Cienciano, habló de cara a lo que se viene para el equipo y señaló que no pueden bajar el nivel. El cuadro dirigido por Gerardo Ameli se repuso de la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Sport Boys.

Aparicio dijo lo siguiente: “Ha sido una semana muy exigente, para nada fue de relajo porque hubo hasta dobles turnos. Era el momento para poder aprovechar y trabajar en los aspectos que de repente no habíamos hecho bien y fortalecer lo que sí habíamos hecho bien. La otra semana ya podemos meternos de lleno para preparar el siguiente partido”.

CIENCIANO POR LA LIGA 1:

Además, reveló que: “No se dio lo que queríamos que era clasificar a la Copa Sudamericana pero ahora estamos concentrados en lavarnos la cara en el campeonato. Hay que ir partido a partido, estamos entre los primeros puestos y este reinicio va a ser de suma importancia”.

En ese sentido, culminó diciendo que: “Sabemos que no hay excusa para bajar el nivel o jugar a medias, tenemos que jugar al 100 porque la idea es estar arriba. Cuando las cosas no nos salen bien somos autocríticos, si queremos pelear grandes cosas no debe existir el calor o el viaje, estamos conscientes de eso y estamos seguros que sacaremos un buen resultado”.