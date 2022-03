Cesc Fábregas: “El fútbol es mi familia, mi vida, me apasiona”

Cesc Fábregas, jugador del Mónaco de Francia, habló sobre la actualidad de su equipo y reveló lo que le generan los cambios del fútbol actual

Cesc Fábregas, jugador del Mónaco de Francia, habló sobre la actualidad de su equipo y reveló lo que le generan los cambios del fútbol actual. El español fue uno de los jugadores más utilizados en la Era Guardiola.

Fábregas dijo lo siguiente sobre sus lesiones: “Las lesiones es lo que más afecta a un futbolista, física y mentalmente. No podemos jugar y eso nos influye mucho. He tenido altibajos. Cuando sientes que ya estás bien, te vienes arriba. Ves la luz al final del túnel y la motivación aparece. Te empiezas a sentir bien y te da fuerza para seguir. Tienes baches y recaídas que te lo ponen difícil”.

Además, reveló que: “El fútbol es mi familia, mi vida. Me apasiona. Siempre lo ha hecho. No veo más fútbol porque mi mujer me mata. Es lo que he hecho toda mi vida, es lo que sabemos y entendemos y no hay otra cosa que me apasione más que el fútbol”.

En ese sentido, se pronunció sobre los problemas que superó el Barca en el pasado: “Todas las entidades pasan por momentos difíciles. Lo que no era normal era lo de los diez o doce años anteriores. Con Valverde se ganaban Ligas aunque se dejara de competir en Champions. Estaba en la cantera del Barcelona y también se vivieron momentos muy complicados para la entidad”.