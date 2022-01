Barreto: “Yo creo que la influencia va a ser instantánea”

Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de Universitario, habló sobre el proyecto de la ‘U’ en sus divisiones menores.

En Universitario de Deportes planean dar un giro total en el desarrollo de sus categorías inferiores y para eso contrataron a Manuel Barreto como jefe de la Unidad Técnica de Menores. El experimentado entrenador de menores brindó una entrevista a un medio radial en donde detalla el proyecto de la ‘U’.

El estratega peruano reveló el tiempo en el que se verán los cambios en la ‘U’: “Yo creo que la influencia va a ser automática e instantánea, principalmente en las categorías Sub15 para abajo. Son categorías más permeables y que todavía tienen un proceso más largo. Las Sub17 y Sub18 veremos con qué jugadores contamos, tengo que evaluar. Con los que ya he trabajado veo un impacto instantáneo”.

El DT de 39 años también mencionó que la ‘U’ juega los torneos para ganarlos: “Esto es fútbol formativo, entendería si fuera fútbol profesional. Lo que sí digo que la Sub14 de Universitario juega cualquier torneo para ganarlo, no hay ninguna razón para que no lo intente, pero dentro de una realidad y proceso que se tiene que respetar. Lo que más me importa es que el jugador mejore”, declaró para RPP Deportes.

Por último, la ‘Muñeca’ habló si es posible verlo dirigir al primer equipo de la ‘U’ en un futuro cercano: “Actualmente tengo cero deseos de cualquier cosa que no sea construir este proyecto y darle vida a este proyecto. El hincha de la ‘U’ y amigos que me comparten mensajes de redes, veo que está ilusionado y esperanzado de que se pueda construir algo importante y yo me siento en la responsabilidad de poder conseguirlo. Creo que eso es una influencia muy grande y es lo que me apasiona en este momento”, finalizó.