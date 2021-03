Bartomeu, tercer presidente del Barça detenido

Con Josep Maria Bartomeu, ya son tres los presidentes del Barça detenidos. Antes lo fueron Josep Lluís Núñez y Sandro Rosell

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no supo gestionar la Champions de Berlín para ir renovando al equipo. Los primeros fichajes no aportaron nada: Turan, Aleix Vidal, Digne, Alcácer, André Gomes y Umtiti. No hay casos como éstos en otros dirigentes barcelonistas, aunque hubo uno, Joan Gamper fue exiliado en 1925 y Josep Suñol fue detenido y ejecutado en la Sierra de Guadarrama por el ejército franquista en 1936.

Asimismo, Bartomeu dimitió el pasado mes de octubre de 2020. Por ello, el expresidente fue detenido este lunes dentro de la operación Barçagate y pasará la noche en comisaría y hoy por la mañana será puesto a disposición judicial.

Igualmente, Josep Lluís Núñez fue acusado de sobornar a inspectores de Hacienda para eludir el pago de impuestos. Por consiguiente, la Audiencia de Barcelona condenó a Núñez y a su hijo a seis años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó la condena hasta los dos años y dos meses de prisión.

Por último, Sandro Rosell, que presidió la entidad azulgrana entre 2010 y 2014, fue acusado de blanqueo de capitales. También, Rosell estuvo 643 días en prisión preventiva y fue absuelto por la Audiencia Nacional junto a su socio Joan Besolí.