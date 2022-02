Basile sobre Díaz: “No lo vi hacer nada contra Perú y Argentina”

Extécnico de Argentina criticó a Colombia y a Luis Díaz: “¿Cómo lo compró Liverpool?

Alfio Basile se une a las criticas contra la Selección de Colombia. Señaló que el cuadro cafetero jugó con “miedo” ante la Albiceleste. Además, minimizó a Luis Díaz por su bajo rendimiento en la fecha doble de las eliminatorias sudamericanas

“Argentina fue superior al rival, un equipo que me defraudó. Pobre Pacho Maturana. Lo que debe estar pensando con este técnico y todo. ¡Cómo paró el equipo cuando había necesidad de ganar! El miedo, el terror. ¡Todos en campo de ellos! No puedo creer el miedo. Recuerdo cuando nos enfrentábamos con Maturana y era diferente. Pero el miedo, el cagazo de los colombianos era impresionante”

Mencionó el ‘Coco’ en diálogo con Radio Cooperativa.

Asimismo, el exdt no dudo en criticar al nuevo jale del Liverpool, Luis Diaz. “Ese Luis Díaz que compró Liverpool… Yo no lo vi hacer nada en dos partidos: contra Perú y Argentina no hizo nada. ¿Cómo lo compró el Liverpool?”

Scaloni a la caza de récord de Basile. El conjunto Argentina, junto a Brasil, es uno de los invictos del certamen y, además, mantiene un impresionante racha de 29 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Lionel Scaloni espera alcanzar la estadística de Alfio Basile. El Coco es poseedor de un registro de 31 partidos oficiales sin perder

Finalmente, el coco Basile es uno de las cuentas figuras del mundo deportivo que se expresan contra la selección colombiana, debido a esta mala racha de derrotas y estar muy alejados del cupo al Mundial.