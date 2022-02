Alexia Putellas: “Mi carrera futbolística empezó con una mentirijilla”

Alexia Putellas, mediocampista del Barcelona femenil, ganadora del The Best y Balón de Oro, habló sobre su trayectoria en el fútbol

Alexia Putellas, mediocampista del Barcelona femenil y ganadora del The Best, habló sobre su trayectoria en el fútbol. La española resalta que su carrera empezó con una pequeña mentira ya que empezó a jugar fútbol en Sabadell.

“Mi carrera futbolística empezó con una mentirijilla. Mi familia me llevó a Sabadell porque tenía a una amiga que jugaba en el equipo. Yo tenía siete años y la edad mínima para jugar era de ocho años, por lo que mi familia tuvo que hacer un poco de trampa para que yo pudiera fichar”, comentó la ganadora del The Best Femenil.

Asegura con el tiempo empezaba a chutar balones con niñas de 11 o 12 años: “Recuerdo que, después de trabajar, se turnaban para llevarme a entrenar en un viaje de media hora. Cuando me llevaba mi tía, me ponía un casco y me sentaba en la parte trasera de su imponente moto de seis cilindros. Jugaba con niñas que tenían 11 o 12 años y, aunque llegaba a casa y me quejaba porque no podía chutar tan fuerte como ellas, disfrutaba mucho”.

Afirma que desde niña escuchaba halagos y le decían que la chica tenía un buen futuro en el fútbol: “Solía escuchar cosas como “Esta chica tiene algo…Es especial”. Pero nunca le dediqué atención. Solo quería jugar. Cuando fuera y dónde fuera, jugaba siempre.

Finalizó su entrevista comentando que desde niña entrenaba sola con el balón: “Por ejemplo, si mis padres iban a la plaza a tomar un café, yo me llevaba el balón y entrenaba el remate contra la pared del ayuntamiento. Hasta que volvía con ellos totalmente sudada, suplicando un poco de agua. Jugaba tanto en la calle que acababa con las piernas llenas de moratones”.