DT del Celta explota contra la Selección peruana por Tapia

El entrenador de Celta de Vigo no toleró que no cuiden a Tapia en la Bicolor.

España. El DT del Celta de Vigo, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, no se guardó nada y explotó contra la Selección Peruana, luego de que el seleccionado Renato Tapia, retorne una vez más lesionado al club español.

“Renato tiene una dolencia que creemos que no va a ser un impedimento para que esté. Quiero hacer una llamada de atención para la gente de Perú. Desde que llegué hemos preparado a Renato y se encuentra a un gran nivel físico, profesional y técnico, pero tenemos la dificultad que cada vez que va a Perú vuelve tocado.”

Expresó Coudet muy molesto en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador no toleró que no prioricen al club español y lo usen como su centro de recuperación. “Parece que somos un taller mecánico, que se lo arreglamos para que juegue en Perú. Es un toque de atención para el cuidado que necesitamos de nuestros jugadores.

En esa línea, el DT reiteró que no ha sido la primera vez. “Van demasiadas veces. La primera vez no tiene culpa nadie y puede pasar, pero si cada vez que le toca a una convocatoria va a volver con dificultades… me parece que la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados”, dijo Coudet muy molesto en la conferencia de prensa.

Recordemos que previamente, el club había anunciado en un parte médico, que Renato Tapia llegó con un esguince leve en la rodilla derecha, sin embargo, esto no era problema para estar en la convocatoria del fin de semana ante el Rayo Vallecano por la Liga Española.