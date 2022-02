‘Pibe’ sobre Colombia: “No le meten gol ni al Arcoíris”

Voz autorizada. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no pudo tolerar la derrota de la Selección Colombia a manos de Argentina en la reciente fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Esto denota una continuidad de malas actuaciones del equipo de Reinaldo Rueda.

“Ellos no llegaban, Lautaro (Martínez) tuvo una y la metió. Y no fuimos capaces con los jugadores que tenemos: los goleadores han venido todos y no somos capaces. Y llevamos siete partidos”.