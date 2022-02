Carlo Ancelotti: “No creo que esta derrota tenga consecuencias”

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras perder 1-0 en los cuartos de final de la Copa del Rey ante Athletic Bilbao

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras perder 1-0 en los cuartos de final de la Copa del Rey ante Athletic Bilbao. El estratega italiano aseguraba que pensaba en la prórroga pero les anotaron gol en el último minuto.

“Estamos dolidos porque jugamos todas las competiciones para ganarlas. Nos llevamos la Supercopa, esta no ha salido y nos quedan otras dos en las que estamos bien posicionados”, aseguró el italiano en rueda de prensa.

Sobre los suplentes que ingresaron en el segundo tiempo del partido: “Los dos cambios que hice (Camavinga e Isco) los hice por cansancio. Pensaba en la prórroga, pero nos han marcado en el último minuto y no he tenido tiempo de meter a otros jugadores”.

Defendió a sus jugadores tras tener bajo nivel que mostraron en la Copa del Rey: “¿Bale, Hazard y Jovic? No tengo nada que decir. ¿Por qué no me preguntas por Ceballos, Carvajal, Vallejo… todos los que no han jugado? No hay nada de castigo, he tomado decisiones y no he involucrado a estos jugadores, pero para ser honestos hay que hablar de todos. Están todos al mismo nivel”.

Finalizó su rueda de prensa destacando que el Athletic Bilbao presionaba bastante y el Real Madrid merecía el alargue: “Nos han presionado mucho y creo que si hubiéramos ido a la prórroga hubiéramos sacado ventaja debido a su desgaste físico. Pero marcaron y estamos fuera”.