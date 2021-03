Batacazo del Tottenham de Mourinho

El Tottenham, que llegaban con una ventaja de 2-0, no comparecieron y fueron apeados en la prórroga. Además, Orsic confirmó el desastre de los ‘spurs’ con un hat-trick

En la previa del partido, el técnico del Tottenham conformó su ataque con Harry Winks, Lucas (Carlos Vinicius, min.85) y Harry Kane. Asimismo, Mourinho formó su mediocampo con Erik Lamela (Gareth Bale, min.60), Dele Alli y Moussa Sissoko. En cambio, el entrenador del Dinamo Zagreb decidió atacar con Ivanusec, Mislav Orsic y Bruno Petkovic.

En la primera parte, el Dinamo vivió en campo rival, lanzado a por el partido, y el Tottenham, con caras no tan habituales en el once y con Bale en el banquillo, iba con calma por la ventaja del partido de ida. No destacó por las llegadas el primer tiempo.

En la segunda parte, Orsic soltó una parábola perfecta desde la esquina del área a la escuadra de la portería visitante, inalcanzable para Hugo Lloris, sin intuir aún que era el inicio de algo más grande. Luego, una jugada colectiva muy buena del Zagreb, balón al punto de penalti y Orsic, con todo, mandó el partido a la prórroga.

Por último, Orsic regateó y marcó el 3-0 en el segundo acto de la prórroga. Desató la locura en un estadio de gradas vacías que resonó como si 60.000 personas estuvieran ahí (106’). Asimismo, Mourinho se queda sólo con el caramelo de la final de la Carabao Cup en lo que resta de temporada.