Mourinho: “Solo puedo pedir perdón a los aficionados del Tottenham”

El entrenador José Mourinho se mostró enfadado con la imagen de sus discípulos tras caer eliminados de la Europa League ante el Dinamo de Zagreb

El preparador de los Spurs, José Mourinho, se mostró indignado con la actitud de sus jugadores tras la eliminación de la Europa League. El equipo croata remontó un 0-2 adverso ante el Tottenham y resolvió su pase a cuartos de la competición con un 3-0 firmado en la prórroga.

El técnico del Tottenham criticó la actitud con la que sus jugadores afrontaron el partido en Zagreb: “Mi equipo no parecía que estuviera jugando un partido importante. Se necesita otra actitud. Decir que me siento triste no es suficiente. Lo que siento es mucho más que tristeza”.

Mourinho reprendió a sus jugadores al descanso, al que se llegó con 0-0 en el marcador: “Les dije los riesgos de una mala actitud. Les dije en el descanso los riesgos de jugar como estábamos jugando y sucedió. Solo se dieron cuenta de que el partido estaba en riesgo cuando marcaron el segundo gol y se fue a la prórroga”.

El técnico insistió en que no afrontaron el partido de la mejor manera correcta y pidió disculpa al aficionado: “Mi equipo no aportó al juego lo básico del fútbol o de la vida: respetar nuestro trabajo y darlo todo. Solo puedo disculparme con los seguidores del Tottenham”.

Por último, José Mourinho se acercó al vestuario local a felicitar a los jugadores y aplaudió su esfuerzo: “Fui al vestuario del Dinamo para elogiar a los jugadores. Lamento que un equipo haya ganado el partido por actitud y compromiso. El fútbol no se trata solo de jugadores que tienen más calidad que otros. Lo básico del fútbol es la actitud y nos ganaron en eso”.