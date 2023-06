Bayerm Múnich lanza oferta por Harry Kane

Harry Kane se ha convertido en uno de los jugadores más pretendidos por distintos clubes.

Harry Kane, es uno de los futbolistas más buscados durante este mercado de verano en Europa, ya que cada vez son más los rumores sobre su posible partida del Tottenham. Recientemente, el delantero ha recibido una oferta sumamente tentadora, por parte del Bayerm Múnich. Ellos ya han llegado a un acuerdo verbal para su fichaje en la Bundesliga. Sin embargo, el Tottenham muestran escasa disposición a venderlo en el mercado de fichajes de verano.

A pesar de que Harry Kane solo tiene un año restante en su contrato con el Tottenham, los ingleses exigen una cantidad extremadamente alta para permitir su salida. Esto ha complicado su posible llegada al Real Madrid. Sin embargo, según informes de medios europeos, el conjunto bávaro ha presentado una oferta por el delantero, que cumplirá 30 años.

De acuerdo con los reportes de este martes 27 de junio, la directiva del Bayerm ha presentado una oferta que oscila entre los 70 y 80 millones de euros por Kane. En esa línea, el medio The Guardian informa que también se incluirían complementos adicionales para el capitán de la Selección de Inglaterra.

Conforme a la agencia PA, el equipo de Londres no ha recibido una oferta oficial por parte de los campeones de la Bundesliga. Se afirma que cualquier propuesta por Kane sería rechazada de inmediato por el Tottenham de manera dirigencial por Daniel Levy; quien es conocido por ser un negociador inflexible y que no tiene intención de dejar partir a Harry Kane tan fácilmente.