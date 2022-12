Harry Kane: “Los goles son lo que más me va a juzgar, pero, como siempre, soy una persona tranquila”

Harry Kane tranquiliza a todos los hinchas ingleses. El delantero aseguró que no tiene ningún problema ni lesión para poder enfrentar a Senegal por el partido de octavos de final de Qatar 2022.

“Me siento bien. No hay ningún problema. He ido mejorando día a día. En cuanto a mi estado de forma, siento que estoy jugando bien. Los goles son lo que más me va a juzgar, pero, como siempre, soy una persona tranquila y me centro en lo que puedo hacer mejor para el equipo”, señaló Kane en conferencia de prensa.

Además, el atacante comentó acerca de la falta de goles en el Mundial. “Si llegan los goles será estupendo y, como delantero, siempre quiero marcar goles, claro. Habrá que ver cómo se desarrolla el partido de mañana, va a ser un partido muy duro”.

Por último, se deshizo en elogios a Bellingham, una de las jóvenes promesas de la selección. “Es un jugador fantástico. Tuvo un gran inicio de torneo. Lleno de energía y corriendo donde haga falta. El liderazgo que tiene a su edad es muy bueno, es muy maduro. Está jugando las mejores competiciones del mundo y es una alegría tenerle en nuestro equipo”.