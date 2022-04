Beltrán: “Patrick Zubzuck me dijo que hoy haría un gol”

Carlos Beltrán, jugador de Cienciano del Cusco, habló del triunfazo del Papá frente a Alianza Atlético de Sullana por la novena fecha de la Liga 1

Beltrán sostuvo que: “Estaba esperando este gol con muchas ansias, antes de iniciar el partido Patrick (Zubzuck) me dijo hoy vas a hacer un gol y también le dije a Recalde que lo haría, por suerte se dio, pero más importante es sacar los tres puntos para luchar por el campeonato”.

Además, añadió lo siguiente: “Se armó un gran plantel y a pesar de que arrancamos un año complicado, pues quedamos fuera de la Copa Sudamericana, que fue un golpe difícil, pero queremos levantarnos y pelear el campeonato”.

CIENCIANO QUIERE DAR LA HORA:

Por otra parte, aseguró que la altura: “Uno no termina de adaptarse a la altura, es muy difícil cuando corres y quedas ahogado. Seguramente te recuperas más rápido que los rivales, pero es complicado para nosotros también. Trabajamos desde el seis de diciembre, eso nos ayudó, en cambio, a los equipos que llegan el mismo día o con un día de anticipación, se les complica mucho más”.

Por último, dijo que: “Sabemos que venimos sumando de a tres, mejorando poco a poco, pero no hemos ganado nada, si nos confiamos, vamos a pasarla mal. Lo que me tranquiliza es que se ve reflejado que el equipo no se conforma”.