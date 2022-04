Valencia: “Dejamos dos puntos y es responsabilidad mía”

Wilmar Valencia, entrenador de Deportivo Binacional, lamentó dejar escapar dos puntos en la altura de Juliaca frente a Atlético Grau

Wilmar Valencia, entrenador de Deportivo Binacional, lamentó dejar escapar dos puntos en la altura de Juliaca frente a Atlético Grau. El Poderoso del Sur se ubica en el segundo lugar del torneo peruano con 19 puntos, a uno de Deportivo Municipal.

Valencia manifestó lo siguiente: “Dejamos dos puntos y es responsabilidad mía, yo soy el que le da las pautas y si bien es cierto nos faltó tranquilidad. Es un golpe duro dejar dos puntos en este partido, esto es fútbol, hay que levantar la cabeza. Ellos plantearon un partido inteligente, nosotros no lo hicimos así por momentos”.

En ese sentido, agregó: “Pero hay que asumirlo con tranquilidad, con personalidad y a partir de mañana, prepararnos para ir a jugar con Alianza Atlético. Este es un plantel que se levanta de las caídas y toca seguir luchando”.

BINACIONAL BAJÓ AL SEGUNDO LUGAR:

‘Bam Bam’, señaló que “Nosotros todavía no hemos descansado, pero tenemos que seguir trabajando, hay que valorar el esfuerzo del equipo, este plantel fue el último en armarse para el torneo, pero acá no hay que buscar justificaciones y mirar con optimismo el futuro. Estamos en segundo lugar y todavía restan nueve partidos más para culminar esta fase, toca levantarse, los muchachos hacen el máximo esfuerzo dentro del campo y no tengo nada que reprocharles”.