Benedito: “Soy pesimista, Messi se va”

La frase de Agustí Benedito prendió todas las alarmas con una entrevista en un medio deportivo.

El precandidato a la presidencia del Barcelona, Agustí Benedito, aseguró que Leo Messi no seguirá en el club a mitad de año. Incluso, considera que “otros precandidatos tienen otras prioridades”. Para Agustí “el modelo de propiedad compartida entre la gente azulgrana convierte al Barça en un club único y popular, y cuanto más se apueste por él más potencia competitiva tendrá respecto a los otros clubes con modelos feroces”.

“Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver”, indicó Benedito.

Por otro lado, también informó de que si el 24 de enero se convierte en el presidente del FC Barcelona hará que “todo el mundo que pretenda ser socio pueda serlo inmediatamente siempre que vaya a darse de alta de forma presencial en las oficinas del club”.

En esa misma línea, el precandidato agregó: “La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año”.

Por último, Agustí Benedito remarcó: “Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barça, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación”.