Pdte. de Benevento: “Caso Lapadula ya no existe, se ha puesto a disposición del grupo”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, habló sobre el regreso de Gianluca Lapadula a los entrenamientos con el primer equipo. Así mismo, el dirigente comentó que el delantero peruano se mostró arrepentido y que había recibido propuestas, pero no eran nada atractivas para el club.

“Gianluca me hizo una propuesta para volver, con un arrepentimiento a la actitud que mantuvo. Cuando había expresado su voluntad de irse, yo ni siquiera me encontraba en Italia. Ciertamente hubo acciones equivocadas y me dijo que quería volver a Benevento. Si no me hubiera ido, no nos habríamos deshecho de Lapadula”