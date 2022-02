Gianluca Lapadula volvió a entrenar con Benevento

El delantero vuelve a los entrenamientos después de casi dos meses de inactividad en el club italiano.

El delantero y goleador de la selección peruana, Gianluca Lapadula, ya entrena con el resto del equipo y su caso ya está solucionado. De acuerdo a Oreste Vigorito, presidente del Benevento.

“El caso Lapadula ya no existe. Estuvo entrenando desde el miércoles y quedó en recuperar su condición física. Esta mañana trabajó con el plantel. Se ha puesto a disposición del grupo y ellos a disposición de Gianluca. Todos los que se preocupan por Benevento deben entender que ese es el camino”.

En esa línea, agregó: “Gianluca me hizo una propuesta para volver, con un arrepentimiento a la actitud que mantuvo. Cuando había expresado su voluntad de irse, yo ni siquiera me encontraba en Italia. Ciertamente hubo acciones equivocadas y me dijo que quería volver a Benevento”.

Por otro lado, el cuadro del atacante de la Selección Peruana se encuentra sexto en la Serie B y a seis puntos del Lecce, que se ubica primero tras 24 fechas jugadas.

Finalmente, el conjunto de la ‘Strega’ buscará una nueva victoria este miércoles cuando se mida ante Como a las 12:30 PM, hora peruana en busca del ascenso a la Serie A.