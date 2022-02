De Paul: “Sé que mis compañeros confían un montón en mí”

Rodrigo De Paul, jugador del Atlético de Madrid de España, se refirió al presente del equipo Colchonero en la Liga y la Champions League

A levantarse. Rodrigo De Paul, jugador del Atlético de Madrid de España, se refirió al presente del equipo Colchonero en la Liga y la Champions League. El conjunto dirigido por Diego Simeone tendrá una prueba de fuego cuando enfrente al Manchester United de Cristiano Ronaldo, desde las 3:30 p.m. hora peruana.

De Paul dijo lo siguiente: “El equipo está bien, frente al Osasuna sacamos adelante un partido que no era fácil. El equipo lo hizo muy bien, hizo un partido súper inteligente. Nos dio mucha confianza para poder trabajar más tranquilos para el miércoles”.

En ese sentido, agregó que se avecinan muchas cosas positivas para el conjunto español: “Vienen cosas lindas e importantes. Me gusta la dinámica en la que empieza a entrar el equipo”

EL ATLETI NO LEVANTA CABEZA:

El futbolista argentino aclaró una situación vivida durante la semana: “A veces salen a la luz este tipo de reuniones y cuando no se tiene información, se genera ese morbo. Muchos que no tienen información y quieren informar, tiran alguna palabra o algún comentario que no es así”.

Por último, señaló que: “Con la dinámica que llevamos, no me puse a analizar como para tener una conclusión final, debería esperar a que terminemos la temporada. Pero sí, obviamente que siempre se puede ver a un Rodrigo de Paul. Yo entiendo que, por encima de todas las cosas, siempre hay margen para mejorar”.