Héctor Herrera: “Muchas veces voy mal a casa”

A recuperarse. Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid de España, se refirió a su presente del equipo Colchonero y las dificultades que le toca vivir actualmente. El conjunto del Cholo Simeone tendrá un duro partido frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo, desde las 3:30 p.m. hora peruana.

Herrera dijo lo siguiente: “Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes”.

En ese sentido, agregó lo siguiente con respecto a su continuidad: “En casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad es que, gracias a Dios, en ese aspecto estoy tranquilo”

El futbolista argentino aclaró que quiere quedarse en España: “Si me preguntas qué es lo que tú quieres, a mí me encantaría quedarme. Y mira que yo quiero jugar, quiero tener más participación, pero, si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto. A veces lo pienso (volver a México) porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México”.