Benítez: “El clásico es un partido donde se juegan muchas cosas”

Edgar Benítez habló tras llegar a Lima con el conjunto blanquiazul y el partido del domingo frente a Universitario de Deportes por la décima fecha de la Liga 1. El cuadro de Carlos Bustos fue superado por el Cacique por 2 – 1 por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Benítez expresó lo siguiente: “Cada clásico te motiva, es un ambiente diferente, los clásicos se ganan, esperemos estar de vuelta a la mejor manera para ganarlo. Es un partido diferente donde se juegan muchas cosas”.

ALIANZA BUSCARÁ GANAR EL CLÁSICO:

Además, reveló: “La idea era buscar un resultado positivo, pero los primeros minutos se nos complicó un poco. El segundo tiempo mejoramos mucho, pero nos quedamos con la sensación de haber hecho un poco mejor las cosas”.

Por último, Hernán Barcos también se refirió al partido frente a Universitario de Deportes: “Estamos físicamente bien, yo tengo dolor, pero nada que me pueda impedir jugar. El dolor es en la pierna, no importa donde porque después me van a buscar, pero espero llegar bien al partido”.