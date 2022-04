Barcos tras la derrota: “Sabemos que podemos dar más”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, lamentó la derrota ante el cuadro chileno en la Copa Libertadores y ahora enfrentará a Universitario por la Liga 1

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, lamentó la derrota ante el cuadro chileno en la Copa Libertadores y ahora enfrentará a Universitario por la Liga 1. El conjunto blanquiazul fue superado por el Cacique por 2 – 1 por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Barcos expresó lo siguiente: “Sentí un dolor a los 10 minutos y estuve limitado casi todo el partido. Me quedó una (opción de gol) al final que lastimosamente no la pude concretar, pero debemos seguir trabajando y mejorando”.

ALIANZA NO PUDO EN LA LIBERTADORES:

Además, reveló: “Hay que trabajar un poco más, sobre todo de la cabeza para creer que podemos hacer un buen partido este domingo y sacar un buen resultado. El momento que pasamos es incómodo, pues sabemos que podemos dar más, pero no podemos quedarnos con eso”.

Por último, manifestó lo siguiente sobre el partido frente a Universitario de Deportes: “Estamos físicamente bien, yo tengo dolor, pero nada que me pueda impedir jugar. El dolor es en la pierna, no importa donde porque después me van a buscar, pero espero llegar bien al partido”.