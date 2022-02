Bentancur sobre Cristiano: “Es increíble fuera de la cancha”

La curiosa anécdota de Rodrigo Bentancur con Cristiano Ronaldo en Rusia 2018.

El mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur contó una anécdota con el portugués en el control antidoping del Mundial de Rusia 2018 luego de la victoria ante Portugal (2-1) en Sochi.

Cuando Cristiano Ronaldo había sido oficializado como nuevo jugador de la Juventus. El uruguayo declaró lo siguiente: “Estoy contentísimo con él. Me ha tocado enfrentarlo con la Juventus y ahora, en el Mundial, también con la selección. Es un jugador extraordinario. Lo ha demostrado en toda su carrera”.

En esa línea, el volante relató una anécdota que tuvo con el portugués allá por el 2018.

“En el Mundial me tocó ir al doping con Cristiano. Me saludó lo más bien y hasta me llamó por mi nombre. Yo no entendía cómo lo sabía. En ese momento había rumores de su traspaso, pero ni le pregunté si iba a jugar en Juventus”

Declaró Rodrigo para TyC Sport

Finalmente, agregó: “Estuvimos hablando un ratito, fuera de la cancha me pareció una gran persona. A mí me cambiaron de lugar en el vestuario con su llegada. Estoy contento por su contratación. Me tocó enfrentarlo, es un jugador extraordinario, lo demostró en toda su carrera. Hay que aprovecharlo lo mejor posible”.

