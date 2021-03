Benzema: “Con Cristiano he hecho muchas cosas aquí”

Karim Benzema habló de la posible vuelta de Cristiano Ronaldo y el buen momento que disfruta en su carrera

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, salió a analizar el partido de mañana ante la Atalanta, duelo vital para seguir vivo en la Champions. Asimismo, el francés es un jugador que siempre habla claro y ha dejado buenos titulares, mostrándose convencido entre otras cosas de que el equipo estará el viernes en el sorteo de los cuartos de final.

No le molesta que hablen de otros goleadores

“No me molesta que se hable de goleadores, porque para mí el fútbol no son solo goles. También son asistencias, ayudar al equipo… Yo cuando entro en el campo es para ayudar y lo más importante es la victoria”.

Se perdió la ida ante la Alatanta

“Es un equipo que juega bien, disciplinado como todos los italianos. Nosotros vamos a jugar con nuestra idea, jugando rápido para mover su bloque Vamos a entrar al campo para ganar y para mostrar que queremos estar más arriba”.

El nivel de LaLiga

“Favoritos no sé si hay. Vemos el fútbol y grandes equipos pierden contra pequeñitos. El fútbol ha cambiado mucho y todos los equipos pueden llegar a la final. Nosotros estamos bien y estamos vivos. No estoy de acuerdo con eso de que el fútbol español es inferior. Yo veo a todos igual”.

Su posición en el campo

“Depende del partido, del momento. Yo siempre miro cómo juega el rival, si me tengo que meter más dentro o salirme… Depende también del físico, pero ahora estoy bien y puedo seguir la pelota. Y tengo visión y técnica para jugar donde quiero”

¿Su mejor momento?

“Cada vez me cuido más, cada vez me entreno más. No sé si estoy en mi mejor momento. Me entreno muy fuerte para llegar al día del partido y voy a continuar así. Me encanta el nivel alto y disfruto jugando en este equipo”

Su futuro en el Madrid

“Yo día a día en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2022 y la puerta está abierta. Si el presidente me quiere renovar estoy aquí. Estoy aquí y espero seguir aquí”

La presión por marcar

“La presión siempre está aquí y yo la tengo desde pequeño. Todos los jugadores quieren meter goles y queremos meter goles. Hasta el final tenemos partidos. Los jugadores se meten atrás y es difícil marcar tres o cuatro goles como la gente quiere. Estamos trabajando todos los días y ojalá metamos más goles. Yo hablo por mí y la presión la tengo siempre. Yo estoy

La vuelta de Cristiano

“Con Cristiano he hecho muchas cosas aquí. No sé cómo está Cristiano en la Juve. Conmigo siempre se ha portado bien. No sé si va a volver aquí al Madrid, yo no soy el entrenador o el presidente”.

El estado de Hazard

“Eden no ha tenido suerte desde que ha llegado. Yo estoy triste por él. Es un jugador top que nos puede ayudar mucho. Él está triste, porque quiere demostrar que es una estrella. Nosotros tenemos en la cabeza lo que le pasa. Queremos ayudarle. Ojalá se recupere pronto”

Haaland

“Yo no voy a hablar de jugadores que no están aquí. Cada mes se habla de gente que no está aquí, de jugadores que meten muchos goles… Él mete muchos goles en su equipo. Si un día tiene la oportunidad de venir, que venga…”

El partido de mañana

“Hay que salir con ganas y ambición. Va a ser un partido difícil, porque el adversario es muy bueno. Ellos van a venir a hacer un gran partido, pero nosotros estamos listos”